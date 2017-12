Zürich (ots) -



Infomaniak geht als Schweizer Hosting-Provider, der seit seiner

Gründung stetig gewachsen ist, in die nächste Offensive. Durch 40

Neueinstellungen für Forschung und Entwicklung setzt das Unternehmen

auf die Zukunft. Es wird sich so als eines der führenden europäischen

Unternehmen bei Hosting-, Cloud- und Datenspeicherdiensten

etablieren.



Alle 40 neuen Mitarbeiter werden Infomaniaks Abteilung Forschung

und Entwicklung (FuE) verstärken. Mit dieser Massnahme verfolgt das

Unternehmen das Ziel, das Angebot an Cloud-Diensten (PaaS, IaaS) für

professionelle Nutzer wie etwa KMU oder Webagenturen auszuweiten.

Ausserdem sollen sie an der Fertigstellung eines 100% schweizerischen

Cloud-Speicherdienstes mitwirken, der sich an ein breiteres Publikum

richtet. Er soll etablierten Akteuren wie z.B. Dropbox Konkurrenz

machen. Denn immer mehr Unternehmen gehen dazu über, die Verwaltung

ihrer Dateien und Daten an Anbieter auszulagern, die Sicherheit,

Stabilität und ultraschnellen Zugang garantieren können.



Eine weitere Priorität ist die Entwicklung neuer Angebote im

Bereich Domainnamen wie beispielsweise die Gewährleistung absoluter

Vertraulichkeit für den Inhaber einer Domain oder die Garantie, dass

man seinen Domainnamen niemals verliert (selbst dann nicht, wenn man

vergessen hat dafür zu zahlen). Ferner ist der 2016 eingeführte,

äusserst preisgünstige Newsletter-Versanddienst sehr erfolgreich.

Boris Siegenthaler, Gründer von Infomaniak: "Wir werden daher

erweiterte Funktionen wie z.B. einen Szenario-Editor oder A/B-Tests

hinzufügen, womit wir auf die Wünsche unserer Kunden reagieren. Als

eines der wichtigsten Produkte für Infomaniak stellt Hosting

natürlich nach wie vor eine Priorität für das Unternehmen dar."



FOKUS BEWUSST AUF FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG



Infomaniak wird als Unternehmen, das über 150'000 Websites hostet

und über 1 Million E-Mail-Adressen verwaltet, allzu oft auf seine

Hightech-Rechenzentren mit seinen Hunderten von Servern reduziert.

Kern dieses Systems und treibende Kraft des Unternehmens sind jedoch

die derzeit 78 Mitarbeiter in vier Abteilungen: Forschung und

Entwicklung (55% der Gesamtbelegschaft), Support (38%) und Management

(7%).



Die Tatsache, dass über die Hälfte der Mitarbeiter im Bereich der

Forschung und der Entwicklung neuer Produkte tätig sind, macht

Infomaniak zu einer Ausnahme unter den Schweizer Hosting-Providern.

Die grosse FuE-Abteilung entspricht der Strategie des Unternehmens,

das auf selbst entwickelte Tools setzt. Auf diese Weise will es die

Kontrolle über alle Entwicklungsstufen seiner IT-Architektur

behalten, über die Hunderte von Cloud-Diensten verwaltet, Tausende

von Audio-/Videostreams verbreitet oder Millionen von E-Mails pro Tag

gesendet werden. «Selbstgemacht» ist nicht nur ein Verkaufsargument,

sondern bedeutet auch, dass es weniger Zwischenfälle aufgrund der

Verwendung von Drittprodukten gibt, auf die Infomaniak keinen

Einfluss hat.



Diese Innovationsfähigkeit ermöglicht schnelle Reaktionen auf

Anforderungen des Marktes. Von der Entwicklung individueller Dienste

können anschliessend alle Kunden profitieren. Ein Beispiel dafür ist

die Dienstleistung «höchste Verfügbarkeit». Sie macht gehostete

Dienste absolut ausfallsicher.



UMSTELLUNG DES MANAGEMENTS UND 100% EIGENFINANZIERUNG



Um sich auf strategische Projekte wie z.B. die Entwicklung von

Diensten und die Erschliessung von Märkten konzentrieren zu können,

hat Boris Siegenthaler, der Gründer von Infomaniak, die operative

Führung des Unternehmens an Marc Oehler abgegeben. Er kam 2004 als

technischer Supportmitarbeiter zu Infomaniak und sammelte so

Erfahrungen mit allen Diensten des Unternehmens. Anschliessend war er

als Produktmanager an der Einführung neuer Angebote in den Bereichen

Web-, E-Mail- und Cloud-Hosting beteiligt. Von 2015 bis 2017 war Marc

Oehler Leiter der Kundenbetreuung, bevor er vor wenigen Monaten zum

Chief Operating Officer von Infomaniak ernannt wurde. Auf dieser

Position hat er ein Organisationsmodell auf der Grundlage von

«agilen» Teams, d.h. ergebnisorientierten Teams ohne klassische

Hierarchie, eingeführt. Diese Umstrukturierung soll zu verstärkter

technologischer Innovation und einer schnelleren Projektumsetzung

beitragen.



Angesichts eines steigenden Umsatzes von voraussichtlich 19,5 Mio.

Franken im Jahr 2017 ist Infomaniaks Finanzlage hervorragend. Nachdem

das neue Rechenzentrum finanziert ist, nimmt das Unternehmen die

Rekrutierung von 40 neuen Teammitgliedern forciert in Angriff. Boris

Siegenthaler erklärt dazu: «Mein Ziel ist es, unseren Wachstumskurs

durch hohe Investitionen in das Unternehmen fortzusetzen. Der

europäische Markt bietet zahlreiche Geschäftschancen, und wir

erzielen heute schon ein Viertel unseres Umsatzes im Ausland. Ich bin

überzeugt, dass die Vergrösserung unserer Teams dem Unternehmen

erlauben wird, einen neuen Innovationszyklus einzuleiten. Wir werden

damit Marktanteile erobern.»



ÜBER INFOMANIAK



Infomaniak Network SA ist der führende Hosting-Provider der

Schweiz und hostet über eine Million E-Mail-Adressen und 250'000

Domainnamen. Das Unternehmen mit Sitz in Genf ist in ganz Europa

tätig und beschäftigt 80 Mitarbeiter. Der Hosting-Provider ist nach

den ISO-Normen 14001 und 50001 zertifiziert und betreibt drei eigene

umweltfreundliche Rechenzentren, die nur mit Aussenluft gekühlt und

ausschliesslich mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden.



https://www.infomaniak.com



