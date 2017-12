Von Adam Clark

BARCELONA (Dow Jones)--Das Geschäft von British American Tobacco hat im zweiten Halbjahr die Erwartungen erfüllt. Der in London ansässige Tabakkonzern äußerte die Hoffnung, das Gesamtjahr 2017 mit einem soliden Ergebniswachstum abschließen zu können.

BAT plant mit einem organischen Wachstum des Betriebsgewinns in der zweiten Jahreshälfte und will dabei von einem System zeitlich gestaffelter Lieferungen in Schlüsselmärkten profitieren. Die positiven Effekte dürften von einem schwierigeren Preisumfeld in einigen Märkten allerdings zum Teil aufgezehrt werden, erklärte BAT.

Das Ergebnis im Gesamtjahr wird von positiven Wechselkurseffekten beflügelt. Bezogen auf den Gewinn je Aktie bezifferte das Unternehmen den Effekt mit 5 Prozent.

Die Integration von Reynolds American laufe nach Plan, hieß es. Zu Jahresbeginn hatte der Hersteller von Lucky Strike dem US-Wettbewerber ein vollständiges Übernahmeangebot unterbreitet. Reynolds ist unter anderem Eigner der Marke Camel.

BAT schätzt, dass das Absatzvolumen der Tabakbranche im laufenden Jahr um insgesamt 4 Prozent fallen wird. Für sich selbst rechnet das Unternehmen aber wegen steigender Marktanteile mit einer besseren Entwicklung.

