FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Handelsstörung am Morgen zeigen sich die DAX-Futures zum verspäteten Start am Mittwoch kaum verändert. Wegen einer Computerpanne war der Eurex-Handel erst um 8.50 Uhr wieder aufgenommen worden. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert gegen 9.15 Uhr 10,5 auf 13.175,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.182,5 und das Tagestief bei 13.147 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 7.300 Kontrakte.

Händler erwarten keine großen Sprünge vom FDAX: "Vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag dürfte sich keiner positionieren wollen", sagt einer. Danach sei mit erstem vorsichtigem Positionsaufbau in Richtung der Fed-Entscheidung am Abend zu rechnen. Solange der Kontrakt über 13.100 handele, bleibe die Chance auf einen oberen Ausbruch erhalten.

December 13, 2017 03:35 ET (08:35 GMT)

