FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig Bewegung zeigt sich in den deutschen Renten-Futures am Mittwochvormittag. Nach der verspäteten Aufnahme des regulären Eurex-Handels um 8.50 Uhr wegen einer Server-Störung tendieren alle Laufzeiten seitwärts. Vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag machten neue Positionierungen keinen Sinn, heißt es. "Bis dahin sollten alle Preissignale ignoriert werden, weil sie nur vom ultrakurzfristigen Algo-Trading kommen", sagt ein Händler mit Blick auf den Computerhandel.

Gegen 9.40 Uhr verliert der März-Kontrakt des Bund-Futures 1 Tick auf 163,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,40 Prozent und das Tagestief bei 163,26 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 35.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 132,44 Prozent, der Buxl-Futures notiert auf Vortagesschluss.

December 13, 2017 03:41 ET (08:41 GMT)

