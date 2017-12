• Der Ex-Radstar und Metro-CEO siegt vor dem Duo Schönfelder / Maier sowie Manuel Ortlechner • Tanja Stroschneider und Chritoph Sander Rookies of the Year • Interwetten präsentiert die Covergalerie der Sport Woche >> Download Sondernummer Wien. Der "Business Athlete Award", bei dem ehemalige Spitzensportler, die jetzt in der Wirtschaft erfolgreich sind ausgezeichnet werden, wurde Anfang Dezember 2017 in Wien zum 10. Mal vergeben. Eine 40-köpfige Fachjury aus Sport und Wirtschaft wählte dabei Arno Wohlfahrter auf Rang 1. Der Kärntner war In den späten 80ern und frühen 90ern einer der größten Radstars in Österreich. Der mehrmalige österreichische Juniorenmeister wurde 1987 österreichischer...

