Die UNIQA Insurance Group setzt bei der Bestimmung der quantitativen Kapitalanforderung in der Schaden- und Unfallversicherung ab sofort auf ein partielles internes Modell (PIM) und nicht wie bisher auf den Standardansatz nach Solvency II. Das PIM erlaubt UNIQA eine genauere Abbildung der versicherungstechnischen Risken entsprechend der individuellen Struktur des Unternehmens. So weist UNIQA im Vergleich zur gesamten europäischen Versicherungswirtschaft in der Schaden- und Unfallversicherung deutlich geringere...

