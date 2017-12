Nach Daten der Internetseite Coinmarketcap.com wurde in der Nacht auf Mittwoch die Grenze von einer halben Billion US-Dollar überschritten. So viel sollen alle Kryptowährungen, von denen es mittlerweile mehr als 1300 geben soll, zusammen wert sein. In der Spitze wurde eine Marktkapitalisierung von knapp 506 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...