Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist zur Wochenmitte zwar leichter in den Handel gestartet, hat sich dann aber zügig Richtung Nulllinie bewegt. Marktteilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor dem Start des Notenbank-Marathons, den das Fed an diesem Abend startet. Am morgigen Donnerstag folgen dann die SNB, die BoE ...

