SCHLESWIG (dpa-AFX) - Am schleswig-holsteinischen Verwaltungsgericht hat am Mittwoch die mündliche Verhandlung über mehrere Klagen der Deutschen Umwelthilfe gegen das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wegen des Abgasskandals begonnen. Die Umwelthilfe wendet sich damit gegen das nach ihrer Auffassung unzureichende Vorgehen der Behörde gegen den Betrieb unzulässiger Abschalteinrichtungen für die Abgasreinigung in Autos. Das KBA wollte sich im Vorfeld der Verhandlungen nicht äußern. Nach Gerichtsangaben sind Fahrzeuge beziehungsweise Motoren der Autohersteller Opel und Volkswagen betroffen. Daher ist die Adam Opel AG in vier und die Volkswagen AG in einem Verfahren beigeladen./gyd/DP/men

