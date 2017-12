Rott am Inn (ots) -



"FREIHEIT. ERLEBEN." lautet das Statement des dynamischen Männerdufts "MAËL - SCENT OF MEN". Bei den renommierten Men's Health Duft Awards tritt der junge Brand seit drei Jahren gegen die Giganten der Märkte an. Dabei gelingt es ihm, seinen großen Konkurrenten nicht nur eindrucksvoll Paroli zu bieten, sondern die meisten von ihnen sogar zu überrunden.



2017 schafft der aufregende Duftcocktail den Einzug in die Top Five. Und dies in der Königsliga "Bester Duft-Klassiker". 8820 User haben gewählt und die edle Kreation auf einen sensationellen vierten Platz katapultiert. Eine Vielzahl international etablierter Marken hat der Männerduft damit eindrucksvoll hinter sich gelassen. Sein fantastisches Vorjahresergebnis (Platz fünf in der Kategorie "Bester Duft für den Sport") konnte der edle Männerduft 2017 nochmals toppen.



"Der Einzug in die Top Five ist eine großartige Hommage an unsere Kreation und ein Meilenstein in der Geschichte unserer jungen Marke." sagt Duft-Designer Markus Hohmann. "Das Ergebnis bestärkt uns, unsere Passion zum Exklusiven so konsequent und kompromisslos wie bislang weiter zu leben."



Dabei ist die Feuertaufe des Newcomer-Duftes "MAËL - SCENT OF MEN" gerade einmal drei Jahre her. Das erlesene Eau de Parfum schaffte innerhalb kürzester Zeit nicht nur den nationalen, sondern auch den internationalen Durchbruch. Dem exklusiven Kundenkreis ist eines gemeinsam: die Liebe zur Qualität und zum Außergewöhnlichen - abseits ausgetretener Mainstream-Pfade.



"Qualität und Vertrauen made in France & Germany" lautet das Credo der Duft-Manufaktur. Das betörende Elixier wird in limitierter Auflage in Südfrankreich produziert. Auch beim modern designten Flakon geht man seinen ureigenen Weg: den sportlichen Anspruch reflektierend, besteht er nicht aus schwerem Glas, sondern aus unzerbrechlichem, lichtundurchlässigem Aluminium. Bei Flakon und Verpackung hat man sich bewusst gegen Zulieferer aus Asien entschieden und alle Materialien sind aus umweltverträglichen Komponenten hergestellt.



Die Macher von MAËL:



Stammsitz der kleinen, feinen Duftmanufaktur ist Rott am Inn. Dort hat Extremsportler und Sportmodel Markus Hohmann "MAËL - SCENT OF MEN" designt. Zusammen mit seiner Frau Magdalena, Inhaberin von "MAËL - SCENT OF MEN", leitet er das Unternehmen und beliefert Kunden in aller Welt. Bezugsquelle: www.mael-scentofmen.de



