Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist zur Wochenmitte zwar leichter in den Handel gestartet, hat sich dann aber zügig Richtung Nulllinie bewegt. Marktteilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor dem Start des Notenbank-Marathons, den das Fed an diesem Abend startet. Am morgigen Donnerstag folgen dann die SNB, die BoE und die EZB. Von der US-Notenbank wird eine letzte Zinserhöhung in diesem Jahr erwartet. Wichtiger ist bei allen Notenbanken aber der Blick nach vorne. Beim Fed erhoffen sich Investoren Aufschluss darüber, ob 2018 mit drei oder möglicherweise vier weiteren Schritten zu rechnen ist.

Die Zurückhaltung hat sich im Grunde seit Wochenbeginn bemerkbar gemacht. Händler fragen sich daher, ob es noch zu einem Jahresendrally kommen wird oder nicht. Dabei verweisen die Optimisten auf die Vorjahre, in denen diese zum Teil auch erst sehr spät eingesetzt hatte. Die Vorgaben aus Übersee bieten zunächst keine klare Orientierungshilfe. Die Wall Street hatte zwar zunächst Rekordstände erreicht, sich dann aber überwiegend seitwärts bewegt. In Asien tendieren die Märkte uneinheitlich.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr noch um 0,06% tiefer bei 9'355,83 Punkten. In den ersten Minuten war er noch bis auf 9'323 Punkte gefallen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index ...

