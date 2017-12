Zürich - Welches waren im Jahr 2017 die beliebtesten Suchanfragen der Schweiz? Google fühlt den Puls des vergangenen Jahres. Die Lancierung des neuen iPhone beschäftigte die Schweizerinnen und Schweizer im Jahr 2017 auf Google am meisten. Der Begriff iPhone 8 verzeichnete den grössten Anstieg an Suchanfragen und steht auf dem ersten Platz.

Das diesjährige Grand Slam Turnier in Wimbledon, das Roger Federer zum achten Mal für sich entscheiden konnte, löste ein grosses Suchinteresse aus und befindet sich auf Platz zwei der beliebtesten Suchbegriffe. Auf Rang drei folgt das iPhone X, welches im November in die Läden kam.

Die Mall of Switzerland, Fidget Spinner und Bitcoin bewegten die Gemüter

Ein Blick auf die Liste "Skandale und Aufreger" zeigt, welche Themen im Jahr 2017 die Menschen in der Schweiz bewegten. Die grösste Zunahme an Suchanfragen verzeichnete die Mall of Switzerland, welche am 8. November eröffnet wurde. Ein kleines Spielzeug löste 2017 einen regelrechten Hype aus und erfuhr deshalb ein grosses Suchinteresse. Der Fidget Spinner belegt Platz zwei der Liste. Dahinter folgt die Kryptowährung ...

