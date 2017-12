MENLO PARK (IT-Times) - Nach dem Apple in den letzten Wochen und Monaten wegen seiner Steuer-Dumping-Politik in Irland in der Kritik stand, reagiert jetzt auch Facebook. Das soziale Netzwerk will seine Werbeumsätze außerhalb der USA künftig nicht mehr über seinen internationalen Hauptsitz in Dublin/Irland...

Den vollständigen Artikel lesen ...