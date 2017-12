Stadtlohn - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern morgen bei 13.163 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de". Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es zunächst dynamisch unter die 13.100 Punkte gegangen. Die Bullen hätten aber bereits bei 13.078 Punkten zugegriffen und den DAX dann in dynamischen Aufwärtsimpulsen wieder über die 13.100 Punkte geschoben.

Den vollständigen Artikel lesen ...