Börsensoftware gibt es wie Sand am Meer. Wir haben uns gefragt: Welche Qualität ist erhältlich, wenn kein Geld für Software ausgegeben werden soll? Was bezwecken die Entwickler von kostenloser Software? Wie steht es mit der Kursdatenversorgung und Kurshistorien? Wir stellen in diesem Beitrag die kostenlose Börsensoftware von DAXA Chart Privat, Trading Desk, JStock, Maran Market Analyzer, Tradesignal, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...