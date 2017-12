Düsseldorf - Die Inflation in Deutschland dürfte im November wieder leicht angestiegen sein und den Rückgang aus dem Vormonat (Oktober: 1,6% gg. Vj.) kompensiert haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten würden in diesem Kontext eine im Vergleich zur Vorabschätzung unveränderte Inflationsrate von 1,8% erwarten. In Anbetracht der sehr konstruktiven Konjunktureinschätzungen - der ZEW Indikator zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage sei gestern mit 89,3 Punkten auf den dritthöchsten Wert seit seiner Erhebung gestiegen - und des zuletzt stabil über 60 USD/Barrel liegenden Ölpreises (für die Sorte Brent) sollte sich die Inflationsrate in Deutschland somit perspektivisch an das Inflationsziel der EZB von "knapp unter 2%" annähern. Für die Eurozone als Ganzes sei aber (noch) nicht mit einer entsprechenden Entwicklung zu rechnen.

