Zollikofen - Die neue Version des «Dynamic Workplace», des PC-Arbeitsplatzes aus der Cloud, ist ab sofort verfügbar: Mit dem Release 6 passt T-Systems die Lösung noch flexibler an die Kundenanforderungen an und macht Unternehmen die Migration ihrer PC-Arbeitsplätze in die Cloud so einfach wie möglich.

Mit dem neuen Ansatz «Current Mode of Operation Plus» (CMO+) lassen sich klassische und virtuelle Arbeitsplätze sowie alle Zwischenstufen bedienen. Dabei werden zunächst alle Arbeitsplätze im Unternehmen vereinheitlicht und anschliessend Schritt für Schritt die gewünschten Teile des Dynamic Workplace integriert. So senken Anwender sukzessive den Anteil der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...