Frankfurt am Main - Die zunehmende Beliebtheit von Bitcoin und anderen Digitalwährungen lässt den Gesamtmarkt der Kryptodevisen stark wachsen. Nach Daten der Internetseite Coinmarketcap.com wurde in der Nacht auf Mittwoch die Grenze von einer halben Billion US-Dollar überschritten. So viel sollen alle Kryptowährungen, von denen es mittlerweile mehr als 1300 geben soll, zusammen wert sein.

In der Spitze wurde eine Marktkapitalisierung von knapp 506 Milliarden Dollar gemessen. Allein 56 Prozent davon (285 Milliarden Dollar) entfallen auf den Bitcoin. An zweiter Stelle folgt mit grossem Abstand die Konkurrenzwährung Ethereum mit 63 Milliarden Dollar oder 12 Prozent Marktanteil. Seit Jahresbeginn, als die Marktkapitalisierung aller Digitalwährungen gerade einmal 18 Milliarden Dollar betrug, ist der Gesamtmarkt extrem gewachsen.

Bitcoin hält sich bei 17'000 Dollar

Am Mittwochmorgen hielt sie sich der Bitcoin auf den wichtigsten Handelsplätzen ...

