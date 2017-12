Die neue Metro will in der Unabhängigkeit den Gewinn in die Höhe schrauben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr schrumpfte der Gewinn jedoch um fast ein Drittel. Ein Grund sind die Kosten der Aufspaltung.

Der Konzernchef von Metro, Olaf Koch, zeigt sich optimistisch. Er wolle 2017/18 den Ertrag "signifikant steigern", kündigte er am Mittwoch in Düsseldorf an. Der operative Gewinn (Ebitda) soll ohne Beiträge aus Immobilienverkäufen um etwa zehn Prozent über den 1,44 Milliarden Euro aus dem vergangenen Geschäftsjahr liegen.

Beim Umsatz wachsen die Bäume aber auch nach der Abspaltung nicht in den Himmel: Der Lebensmittelhändler um die Großmärkte und die Supermarktkette Real rechnet beim um Schließungen und Neueröffnungen von Märkten bereinigten Erlös mit einem Plus von leicht über 0,5 Prozent. Metro hatte sich im Sommer vom Elektronikhandel um ...

