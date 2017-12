BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 12-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 12/12/2017 IE00B88D2999 25005 GBP 5665164.944 226.5612855 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 12/12/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 6260633.449 15.53927352 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 12/12/2017 IE00B7SD4R47 90872 EUR 21435687.37 235.8888037 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 12/12/2017 IE00B8JF9153 1360419 EUR 9398893.261 6.9088224 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 12/12/2017 IE00B878KX55 34375 EUR 9966806.479 289.9434612 Daily ETP



Boost ShortDAX 12/12/2017 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6657046.534 6.0268818 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 12/12/2017 IE00B7Y34M31 180738 USD 107376571.4 594.1006948 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 12/12/2017 IE00B8K7KM88 6298472 USD 41612452.56 6.6067536 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 12/12/2017 IE00B8W5C578 10957 USD 11024983.37 1006.204561 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 12/12/2017 IE00B8VZVH32 7067097 USD 22447115.61 3.1762852 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 12/12/2017 IE00B7ZQC614 139467567 USD 127003950.2 0.9106343 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 12/12/2017 IE00B7SX5Y86 852653 USD 43927542.82 51.5186633 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 12/12/2017 IE00B8HGT870 694348 USD 14456794.74 20.820676 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 12/12/2017 IE00B6X4BP29 41475 USD 4984501.658 120.1808718 Daily ETP



Boost Copper 3x 12/12/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 1960766.707 22.152302 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 12/12/2017 IE00B8KD3F05 47997 USD 3048945.752 63.5236734 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 12/12/2017 IE00B8VC8061 299929873 USD 48953054.22 0.163215 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 12/12/2017 IE00B76BRD76 97782 USD 5069633.557 51.8462862 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 12/12/2017 IE00B7XD2195 6256197 USD 17169928.71 2.7444674 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 12/12/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 2089610.561 125.0140928 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 12/12/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2225579.989 39.61516534 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 12/12/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2438468.8 65.25728048 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 12/12/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 426491.292 162.3491785 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 12/12/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20639434.85 53.00385175 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 12/12/2017 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1895508.372 218.2256933 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 12/12/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 248483210.1 4824.916701 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 12/12/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 171003502.3 21007.80127 Daily ETP



Boost Palladium 12/12/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 889120.2923 47.8407475 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 12/12/2017 IE00B94QLN63 9471 USD 1367228.602 144.3594765 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 12/12/2017 IE00B94QL251 4863 USD 839424.2551 172.614488 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 12/12/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 173792.4672 3.1061548 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 12/12/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 392277.0649 75.4378971 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 12/12/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 665366.9465 89.987415 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 12/12/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 462409.7702 77.6246047 Daily ETP



Boost Silver 2x 12/12/2017 IE00B94QL921 3015 USD 215270.1033 71.3997026 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 12/12/2017 IE00B94QL699 14638 USD 560779.1583 38.3098209 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 12/12/2017 IE00B873CW36 4630195 EUR 42564343.62 9.1927756 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 12/12/2017 IE00B8NB3063 410078 EUR 39890704.72 97.2758956 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 12/12/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1755411.624 137.3561521 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 12/12/2017 IE00BKS8QM96 296001 EUR 14003590.79 47.3092685 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 12/12/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 988226.2215 135.373455 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 12/12/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 73269395.6 55.1619794 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 12/12/2017 IE00BKT09479 821 GBP 116656.0936 142.090248 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 12/12/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 7958961.348 49.61822241 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 12/12/2017 IE00BKT09032 2500 USD 262136.0365 104.8544146 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 12/12/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10568339.71 79.9354041 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 12/12/2017 IE00BLS09N40 627801 EUR 25347790.32 40.3755176 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 12/12/2017 IE00BLS09P63 346820 EUR 5459491.411 15.7415703 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 12/12/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3876397.45 106.6673303 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 12/12/2017 IE00BLNMQT00 120432 EUR 4926583.662 40.9075965 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 12/12/2017 IE00BVFZGC04 189808 USD 3362508.491 17.7153149 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 12/12/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1022034.275 92.2663424 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 12/12/2017 IE00BVFZGG42 18385 USD 605900.8162 32.9562587 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 12/12/2017 IE00BVFZGH58 14060 USD 800726.2205 56.9506558 Short Daily ETP



Boost Brent 12/12/2017 IE00BVFZGD11 364613 USD 7478706.608 20.5113548 Oil ETC



Boost Gold 12/12/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2806219.982 25.3113611 ETC



Boost Natural Gas 12/12/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 842873.1827 19.2652324 ETC



Boost BTP 10Y 5x 12/12/2017 IE00BYNXNS22 179650 EUR 7235376.946 40.2748508 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 12/12/2017 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3631583.244 47.3627112 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 12/12/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1551139.498 80.5619351 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 12/12/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 558257.9912 75.4912767 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 12/12/2017 IE00BYNXPM00 19682 EUR 1760820.404 89.4634897 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 12/12/2017 IE00BYTYHS72 149399 USD 6226101.629 41.6743193 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 12/12/2017 IE00BYTYHR65 336057 USD 5742284.428 17.0872335 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 12/12/2017 IE00BYTYHN28 29028 USD 6670609.825 229.7991534 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 12/12/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 288404.875 26.218625 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 12/12/2017 IE00BYTYHQ58 34716784 USD 5719524.202 0.1647481 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 12/12/2017 IE00BYMB4Q22 92634 EUR 14494960.42 156.4755967 ETP



Boost Bund 30Y 3x 12/12/2017 IE00BF4TW453 2940 EUR 298593.6797 101.5624761 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 12/12/2017 IE00BF4TW560 2580 EUR 25778253.67 9991.571191 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 12/12/2017 IE00BF4TW784 3500 EUR 361510.6373 103.2887535 Short Daily ETP



