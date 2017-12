Essen - Die europäischen Kapitalmärkte dürften heute einmal mehr die Augen über den Atlantik richten, so die Analysten der National-Bank AG.Die abermalige Anhebung der Sätze durch die FED gelte als ausgemachte Sache: Nach wie vor würden die Daten auch klar für weitere Zinserhöhungen der FED im kommenden Jahr sprechen. Hintergrund sei die zunehmende Räumung des Arbeitsmarktes, der mit einer Arbeitslosenquote von zuletzt 4,1% allmählich dem ausgeprägteren Anspannungsbereich zuzuordnen sei. So rangiere die Arbeitslosenquote derzeit auf dem tiefsten Stand seit dem Jahr 2000. Die Risiken bzw. die Unsicherheit, mit der die FED mit Blick auf die Inflation operiere, würden gleichwohl hoch bleiben. So zeige sich Janet Yellen kürzlich ungewöhnlich unsicher über die Einschätzung der Inflation. Nach wie vor würden viele Fachleute darüber rätseln, dass die trotz des angespannten Arbeitsmarktes unverändert niedrige Teuerung vielleicht nicht nur temporäre Einflüsse reflektiere, sondern einem tiefgreifenden Wandel der internationalen Arbeitsteilung entspringe.

