Der Touristikkonzern Tui (ISIN: DE000TUAG000) will der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,65 Euro vorschlagen. Gegenüber dem Vorjahr (0,63 Euro) ist dies ein Anstieg um 3,2 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 13. Februar 2018 statt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 16,23 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von knapp 4 Prozent. Der Umsatz des weltgrößten Reisekonzerns kletterte im zurückliegenden ...

