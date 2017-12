Die Fed dürfte dieses Jahr zum dritten Mal die Zinsen erhöhen, Investoren suchen nach Hinweisen zum politischen Kurs für 2018 Die neuen Zahlen zum US-Verbraucherpreisindex werden auch heute ein wichtiger Faktor für den USD sein Der Bericht des britischen Arbeitsmarktes wird heute morgen im Mittelpunkt stehen

Zusammenfassung:Zweifellos ist die Fed-Sitzung heute das wichtigste Marktgeschehen, da die Federal Reserve in diesem Jahr voraussichtlich zum dritten Mal den Leitzins anheben wird und der politische Kurs für das nächste Jahr mit vielen Unsicherheiten behaftet ist. Es ist jedoch nicht der einzige wichtige Einflussfaktor für den USD, da wir auch die neue Zahlen zum US-VPI erhalten. Das GBP wird in den kommenden Stunden in den Fokus rücken, da der Bericht zur britischen Arbeitsmarktlage heute Morgen veröffentlicht wird. Ölhändler sollten auf die monatlichen Daten des OPEC-Berichts sowie die DoE-Lagerbestände warten, die einen starken Rückgang der Rohölbestände (laut API-Schätzungen) bestätigen könnten. 10:30 Uhr - Großbritannien, Arbeitsmarktlage: Das GBP wurde in letzter Zeit eher von der Politik als von makroökonomischen Veröffentlichungen angetrieben, obwohl sich dies ...

