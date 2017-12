FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2263 (1867) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3765 (3780) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES BEAZLEY PLC WITH 'HOLD' - TARGET 500 PENCE - BERENBERG INITIATES HISCOX WITH 'BUY' - TARGET 1580 PENCE - BERENBERG INITIATES LANCASHIRE HLDGS WITH 'SELL' - TARGET 600 PENCE - CITIGROUP CUTS ASHTEAD GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - HSBC CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1600 (1680) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES BOOKER GROUP PRICE TARGET TO 260 (220) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES TESCO PRICE TARGET TO 250 (225) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 4214 (3958) PENCE - JEFFERIES CUTS SPORTS DIRECT TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 290 (265) P - LIBERUM CUTS SAFESTYLE PRICE TARGET TO 200 (227) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS STAFFLINE PRICE TARGET TO 1320 (1350) PENCE - 'BUY' - MERRILL LYNCH CUTS AVIVA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 550 (560) PENCE - MERRILL LYNCH CUTS SAGA PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 135 (211) PENCE - MERRILL LYNCH RAISES ADMIRAL GROUP TARGET TO 1790 (1700) PENCE - 'UNDERPERFORM' - MERRILL LYNCH RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1380 (1290) PENCE - 'UNDERPERFORM' - MERRILL LYNCH RAISES LANCASHIRE TARGET TO 620 (610) PENCE - 'UNDERPERFORM' - MERRILL LYNCH RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 300 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - MERRILL LYNCH RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 780 (775) PENCE - 'NEUTRAL' - MERRILL LYNCH RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2300 (2180) PENCE - 'BUY' - MERRILL LYNCH RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 730 (705) PENCE - 'BUY' - MERRILL LYNCH RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 505 (490) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1240 (1280) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2860 (2890) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 590 (650) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1440 (1400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 810 (860) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 5170 (4600) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MS RAISES SMITHS GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UW') - TARGET 1560 (1590) PENCE - MS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 6060 (5710) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2030 (1940) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - NUMIS RAISES STHREE TO 'ADD' ('HOLD') - UBS CUTS HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 235 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1650 (1600) PENCE - 'BUY'



