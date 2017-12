Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Seit zweieinhalb Jahren ist Britta Steffen, 33, mit Kameramann Lorenz Ackermann, 31, liiert, im September kam Söhnchen Quentin Julius zur Welt. "Die erste Nacht habe ich ihn nur angeguckt und dachte, das ist eine Lebensleistung", sagte die ehemalige Profischwimmerin jetzt bei einem exklusiven GALA-Shooting (Ausgabe 51, ab morgen im Handel). Eine schnelle Hochzeit sei für sie und ihren Partner trotz des gemeinsamen Kindes kein Muss: "Wir überlegen noch mal, wenn Quentin aus dem Gröbsten raus ist. Meine Eltern haben 25 Jahre in wilder Ehe gelebt."



2013 hatte Britta Steffen ihre Sportkarriere beendet, sich dann 2015 für viele überraschend von Langzeitfreund Paul Biedermann, ebenfalls ein Weltklasseschwimmer, getrennt. "Ich wurde langsam kribbelig und hatte das Gefühl, ich bin jetzt über 30 - und ich bin so weit", so Britta Steffen. "Aber es müssen eben beide wollen."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de