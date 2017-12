Erweiterung der modernsten Plattform von Symmetry, um kritische SAP-Implementierungen zu unterstützen; Kundeninstallierungen nehmen den Regelbetrieb auf, unter anderem bei einem führenden multinationalen Hersteller von Industrieanlagen



Brookfield, Wisconsin und Amsterdam (ots/PRNewswire) - Symmetry (http://symmetrycorp.com/?lang=de) gibt heute die neuste Entwicklung seiner Cloud-Hosting-Plattform in Amsterdam bekannt, durch die die weltweite Infrastruktur des Unternehmens für die Bereitstellung von SAP-Anwendungsmanagement bedeutend erweitert wird; so auch Sicherheit, Governance, Risiko und Compliance (GRC) und Hosting-Services. Die Amsterdam Cloud-Plattform, die in einem neuen Tier 3 grünen Datenzentrum stationiert ist, ist auf die vier anderen globalen Plattform-Bereitstellungen von Symmetry abgestimmt, um Hosting-Kunden eine größere betriebliche Flexibilität, geografische Redundanz und Wirtschaftlichkeit für ihre SAP und SAP HANA-Implementierungen zu bieten.



Die europäische Erweiterung baut Symmetrys Fähigkeit multinationale Unternehmen zu unterstützen, die die Implementierung von SAP-Instanzen in unmittelbarer Nähe der europäischen Geschäftsstellen schätzen, weiter aus. Sie ist optimal für europäische Geschäfte, die einen Ausgangsort erfordern, der sich auf eine einheitliche globale Plattform erweitern lässt. Symmetry hat die Technologie der Next-Generation-Anwendung Überwachung und Berichterstattung für SAP- und SAP HANA-Anwendungen als einen Standardteil seiner Angebote verpackt und innovative neue Dienste für Kunden lanciert, einschließlich Wiederherstellung als Dienstleistung (https://symmetrycorp.com/it-solutions/cloud-and-hosting/cloud-disast er-recovery/?lang=de) und SIEM als Dienstleistung (https://symmetryco rp.com/it-solutions/security-and-compliance/cyber-security-services/? lang=de), zusammen mit seiner ControlPanelGRC® software suite (https: //symmetrycorp.com/it-solutions/controlpanelgrc-sap-governance-risk-a nd-compliance/?lang=de), einem Branchenführer für Governance-, Risikomanagement und Compliance (GRC)-Automation für SAP-Umgebungen.



"Die Amsterdam Cloud-Plattform-Erweiterung ist der neuste Meilenstein für Symmetry in dem wir unsere globale Präsenz vergrößern und unsere Position als ein führender weltweiter und erfahrener Anbieter für Application-Hosting und Management-Services für kleine, mittlere und große Unternehmen festigen, die SAP einsetzen", meint der Symmetry Chairman und CEO Pete Stevenson. "Symmetry beschäftigt sich mit einer Marktnachfrage für eine 'Beste aus beiden Welten'-Lösung für SAP-Cloud-Hosting - die kompetente Servicequalität, für die wir bekannt sind, in Verbindung mit der globalen Reichweite und Unterstützung, die von Kunden gefordert wird. Dieses Unterscheidungsmerkmal wird in Zukunft nur noch stärker werden, wenn wir unsere Plattformbereitstellungen in Europa und Asien weiter ausbauen."



Erste Kundeninstallierung



Symmetry gibt zudem bekannt , dass es mit smartShift Technologies eine Partnerschaft eingegangen ist, um die erste Kundeninstallierung auf der Amsterdam-Plattform voranzutreiben. Die Cloud-Plattform von Symmetry wird die Hosting-Umgebung für die Implementierungen der SAP Business Suites auf HANA und SAP Business Warehouse auf HANA eines smartShift-Kunden sein. Diese Bereitstellung für einen großen multinationalen Hersteller für Industrieanlagen (http://www.smartshif ttech.com/nilfisk-partners-smartshift-technologies-run-digital-sap-pr ivate-cloud) befindet sich auf der Plattform und die Aufnahme der Produktion ist für das 1. Quartal 2018 terminiert und wurde zudem auf Symmetrys Wiederherstellung als Dienstleistung erweitert.



"Das SAP-Modernisierungsprojekt unseres Kunden erfordert eine Next-Generation SAP HANA-Cloud-Plattform, die branchenführende SLAs für Verfügbarkeit und geografische Verteilung liefert, um Geschäftskontinuität zu bieten", sagte Seth Henry, CEO von smartShift. "Durch die Kombination seines fortschrittlichen Cloud-Plattformdesigns, dem unglaublich agilen Service und SAP-Fachwissen, wird Symmetry für uns zum idealen Hosting-Partner, der es uns ermöglicht, die umfangreichen SAP-Implementierungen unseres Kunden sehr schnell zu migrieren."



Die Amsterdam-Plattform ist eine wichtige Komponente der kontinuierlichen Strategie Symmetrys, seine innovative, skalierbare, hochsichere Infrastruktur und sein Dienstleistungs-Portfolio auszubauen, damit eine überragende Unterstützung Unternehmen geboten werden kann, die SAP einsetzen. Während das Unternehmen wächst, erlangte es auch Anerkennung, darunter:



- Wurde ausgewählt, die globale Cloud-Hosting-Plattform für SAP- und SAP HANA-Implementierungen von United VARs bereitzustellen, dem weltweit größten Zusammenschluss von SAP-Channel-Partnern. - Gewann den großen Preis in dem 2017 Hewlett Packard Enterprise "Service Provider Award for Customer Excellence."



Über Symmetry



Symmetry ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Anwendungsmanagement und Hybrid-Cloud-Hosting mit umfangreicher Erfahrung im SAP-Anwendungsmanagement. Symmetry ist seit 2005 SAP-Partner mit Zertifizierungen in den Bereichen SAP-Hosting, Cloud und SAP HANA® . Als eine echte Erweiterung für Ihr IT-Team legt Symmetry einen klaren Fokus auf das Kundenerlebnis und bietet höchst flexible und maßgeschneiderte Lösungen für die individuellen Anforderungen von Unternehmenskunden. Symmetry steht globalen Unternehmen in allen Branchen mit seinem kundenorientierten, individuell optimierten Ansatz zur Seite. Fundierte technische Erfahrung, kombiniert mit einer skalierbaren, redundanten und hochverfügbaren Cloud-Infrastruktur wird unterstützt durch ein 24x7x365 Betriebsmodell. Mit einer langen Historie und bewährten Methoden zur Bereitstellung von Hybridlösungen aus einer privaten Managed Private Cloud Infrastruktur mit unternehmensweitem Anwendungsmanagement liefert Symmetry IT-Lösungen, mit denen sich die Gesamtbetriebskosten senken sowie die Leistung und Sicherheit der wichtigsten unternehmenskritischen Systeme unserer Kunden maximieren lassen.



