FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Dollar-Liquidität im Euroraum hat sich etwas erhöht. Bei dem siebentägigen Tender zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch 54 Millionen US-Dollar zu. Damit wurden Gebote von zwei Banken bedient. Bei der am 6. Dezember abgewickelten Auktion waren 40 Millionen an zwei Institute zugeteilt worden. Der Zinssatz betrug 1,91 (1,66) Prozent.

December 13, 2017 04:56 ET (09:56 GMT)

