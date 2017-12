LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Sendergruppe RTL schafft ihre Doppelspitze ab und macht ihren bisherigen Co-Chef Bert Habets zum alleinigen Chef des Unternehmens. Sein bisheriger Amtskollege Guillaume de Posch werde seinen Posten niederlegen und nur noch als einfaches Verwaltungsratsmitglied fungieren, teilte RTL am Mittwoch in Luxemburg mit. Finanzchef Elmar Heggen bekommt unterdessen eine zusätzliche Funktion als stellvertretender Vorstandschef. Die Änderungen sollen zum bevorstehenden Jahreswechsel in Kraft treten./stw/jha/

