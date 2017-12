Für den US-Schauspieler Mark Hamill ist die Hauptrolle in den "Star Wars"-Filmen nicht immer eine positive Erfahrung gewesen. "Es gab eine Zeit, da war Star Wars ein Albtraum für mich", sagte Hamill dem "Zeitmagazin".

Über Jahre habe das Etikett "Luke Skywalker" an ihm geklebt. "Als ich am Broadway in einer Amadeus-Inszenierung Mozart spielte, schrieben Journalisten: 'Als Mozart steht Mark Hamill (Luke Skywalker) auf der Bühne.'" Inzwischen habe er aber mit "Luke" seinen Frieden gemacht. Besser, so Hamill, zeitlebens mit "Luke Skywalker" assoziiert zu werden, als mit Hitler oder Charles Manson. "Ich werde für eine Arbeit bezahlt, die ich liebe, und bin Teil von etwas, was viele Menschen glücklich macht."

Hamill wurde weltberühmt in der Rolle des "Luke Skywalker", die er in den ersten drei "Star Wars"-Filmen spielte und die er für den siebten Teil wieder aufnahm. In dem Film "Star Wars - Die letzten Jedi", der am Donnerstag in den deutschen Kinos startet, ist er wieder in dieser Rolle zu sehen.