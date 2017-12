Die in Düsseldorf ansässige Westfalia Real Estate GmbH (WSTF) bietet seit dem 01.12.2017 ihre erste Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Millionen Euro öffentlich an. Die WSTF-Anleihe 2017/22 (WKN A2GS27) wird jährlich mit 5,25% verzinst und läuft bis zum 01.12.2022. Im kommenden Jahr soll der Minibond an der Börse Frankfurt gelistet werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Geschäftsführer Hamed Faizi über die Hintergründe der Emission gesprochen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Faizi, Investoren wollen wissen, wofür sie ihr hartverdientes Geld einsetzen. Was genau macht die Westfalia Real Estate GmbH und wie verdient sie ihr Geld?

Hamed Faizi: Die Westfalia Real Estate GmbH ist ein interdisziplinäres Team, das sich zum Ziel gesetzt hat, ihren Investoren die besten Investitionsmöglichkeiten effizient und dennoch einfach zur Verfügung zu stellen. Dies bedeutet für alle Anleger die gesamte Wertschöpfungskette eines Investitionsprozesses so leicht wie möglich zu verpacken und alle anstehenden Aufgaben entlang dieser Prozesse nicht nur verantwortungsbewusst und nachhaltig zu übernehmen, sondern dabei stets nach dem maximalen Wert für alle Investoren zu streben.

Das Produkt der Westfalia Real Estate GmbH ist die WSTF Unternehmensanleihe, die für alle Investoren einen jährlichen Festzins in Höhe von 5,25% vorsieht. Wenn nun Investoren ihr hartverdientes Geld in die WSTF Unternehmensanleihe investieren, wird die Westfalia Real Estate GmbH im Auftrag der Investoren einzigartige Investitionsmöglichkeiten im Segment der Wohnimmobilien identifizieren, investieren und mittelfristig wertsteigernd veräußern. Unser Geschäftsmodell basiert hauptsächlich auf der wertsteigernden Veräußerung der Projektentwicklungen.

Anleihen Finder: Für welche Projekte/Objekte sollen die bis zu 10 Millionen Euro aus der ersten Anleihe-Emission genau verwendet werden?

Hamed Faizi: Die Westfalia Real Estate GmbH fokussiert sich primär auf Investitionen in Projektentwicklungen rund um Mehrfamilienhäuser und Neubauprojekte im Düsseldorfer, Wuppertaler und Kölner Umkreis. Es sind bereits eine Vielzahl attraktiver Immobilien in der Pipeline und wir befinden uns aktuell im fortgeschrittenen Auswahlprozess für die Zusammenstellung eines attraktiven Risk-Return-Profils unseres ersten Immobilienportfolios mit gewinnversprechenden und risikoaversen Immobilienprojekten.

"Risk-Return-Matrix"

Anleihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...