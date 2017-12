FRANKFURT (Dow Jones)--Die Senderkette RTL hat ab dem kommenden Jahr nur noch einen Chef: Guillaume de Posch hat sich entschieden, als Co-CEO der RTL Group zurückzutreten, wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte. Der Konzern werde in Zukunft von Bert Habets als alleinigem CEO geführt.

Habets ist seit 1999 für die RTL Group tätig und wurde 2001 zum Finanzvorstand der Tochter RTL Nederland berufen, die er ab Januar 2008 dann als CEO führte. Am 19. April 2017 trat er als Co-Chef des Mutterkonzerns RTL Group die Nachfolge von Anke Schäferkordt an, die den Konzern mit Sitz in Luxemburg zuvor an der Seite von de Posch leitete.

Elmar Heggen bleibt Finanzvorstand der RTL Group und übernimmt zusätzlich die Position des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. De Posch bleibt derweil weiter Mitglied des Verwaltungsrats von RTL.

December 13, 2017 05:06 ET (10:06 GMT)

