Daten der Phase-III-ALCYONE-Studie zu Daratumumab in Kombination mit Bortezomib, Melphalan und Prednison konnten verbessertes progressionsfreies Überleben und bessere Ansprechraten belegen

Präsentation der brandaktuellen Daten im Rahmen der Jahresversammlung ASH 2017 (Abstract Nr. LBA-4) und Veröffentlichung im New England Journal of Medicine

Janssen-Cilag International NV ("Janssen") kündigte heute Ergebnisse aus der Phase-III-ALCYONE-Studie zu einer Behandlung mit Darzalex (Daratumumab) in Kombination mit Bortezomib, Melphalan und Prednison (VMP) an. Diese Daten belegen die signifikante Verbesserung der klinischen Ergebnisse, insbesondere der Reduzierung des Risikos eines Fortschreitens der Erkrankung und des Sterberisikos um 50 bei denjenigen Patienten, die mit einer Erkrankung an multiplem Myelom neu diagnostiziert wurden und für eine autologe Stammzell-Transplantation (ASCT) ungeeignet waren.1 Diese Daten wurden als Late-Breaking-Abstract (LBA) im Rahmen der 59.Jahresversammlung der American Society of Hematology (ASH) in Atlanta präsentiert, die heute um 7.30 Uhr ET (Abstract Nr. LBA-4) stattfand.1 Die Studienergebnisse wurden gleichzeitig im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlicht.2

Daratumumab ist gegenwärtig für die Verwendung in Kombination mit Lenalidomid und Dexamethason oder Bortezomib und Dexamethason im Rahmen einer Behandlung erwachsener Patienten mit multiplem Myelom indiziert, wenn diese zuvor mindestens einer Behandlung unterzogen wurden 3 oder als Monotherapie bei einer Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem und/oder refraktärem multiplem Myelom, wenn im Rahmen einer früheren Therapie ein Proteasom-Hemmer und ein immunmodulatorischer Wirkstoff zum Einsatz kam und darüber hinaus ein Fortschreiten der Erkrankung bei der letzten Therapie festgestellt wurde.3

"Diese Phase-III-Ergebnisse für Daratumumab belegten klinisch bedeutungsvolle Ergebnisse in Verbindung mit einem kontrollierbaren Sicherheitsprofil", so Dr. Maria-Victoria Mateos, Ph.D., Untersuchungsleiterin der ALCYONE-Studie und Director of the Myeloma Unit am Universitätsklinikum von Salamanca-IBSAL in Salamanca (Spanien). "Die Auswahl des richtigen Behandlungsregimes ist von ausschlaggebender Bedeutung für Patienten, deren Erkrankung neu diagnostiziert wurde, insbesondere, wenn sie für eine Transplantation ungeeignet sind, da diese Patienten dazu tendieren, älter und gebrechlicher zu sein. Diese Ergebnisse unterstützen dieses Daratumumab-Frontlinienregime sehr stark als einen neuen Pflegestandard für Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom, die für eine Transplantation ungeeignet sind."

Im Rahmen einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 16,5 Monaten reduzierte Daratumumab-VMP das Risiko des Fortschreitens der Erkrankung oder das Sterberisiko um 50 im Vergleich mit einer Behandlung mit VMP allein (Hazard Ratio [HR] 0,50; 95%-Konfidenzintervall [0,38-0,65], p<0,0001).1 Das mittlere progressionsfreie Überleben (PFS) bei einer Behandlung mit Daratumumab-VMP wurde im Vergleich mit einem voraussichtlichen mittleren PFS von 18,1 Monaten für Patienten, denen VMP allein verabreicht wurde, noch nicht erreicht.1

Über die Reduzierung des Risikos eines Fortschreitens der Erkrankung und des Sterberisikos hinaus konnte Daratumumab die Gesamtüberlebensrate (90,9 gegenüber 73,9 %) im Vergleich mit VMP allein signifikant verbessern. Dies gilt auch im Hinblick auf ein mehr als verdoppeltes stringentes vollständiges Ansprechen (sCR) (18 gegenüber 7 %) und signifikant verbesserte Raten des teilweise sehr guten Ansprechens (VGPR) oder besser (71 gegenüber 50 %) und das vollständige Ansprechen (CR) oder besser (43 gegenüber 24 %).1 Patienten, denen Daratumumab verabreicht wurde, berichteten auch von einer mehr als Verdreifachung der MRD-Negativitätsraten (MRD Zunahme der minimalen Resterkrankung) von 6 auf 22 im Vergleich mit Patienten, denen VMP allein verabreicht wurde.1

Die häufigsten (mindestens 10 %) therapiebedingten unerwünschten Ereignisse vom Grad 3 bzw. 4 (TEAEs) waren Neutropenie (40 gegenüber 39 %), Thrombozytopenie (34 gegenüber 38 %), Anämie (16 gegenüber 20 %) und Pneumonie (11 gegenüber 4 %).1 Ein Patient in jedem Arm unterbrach die Behandlung aufgrund von Pneumonie und 0,9 der Patienten setzten Daratumumab aufgrund einer Infektion ab.1,4 28 der Patienten erlitten infusionsbedingte Reaktionen (IRRs) aufgrund einer Verabreichung von Daratumumab, und die Mehrzahl der IRRs ereignete sich bereits bei der ersten Infusion.1,4 Im Daratumumab-VMP-Arm erlebten 42 der Patienten ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis (SAE) im Vergleich mit 33 im VMP-Arm. Die häufigsten (mindestens 2 %) schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse (Daratumumab-VMP gegenüber VMP) waren Pneumonie (10 gegenüber 3 %), Anämie (2 gegenüber 3 %), Bronchitis (2 gegenüber 1 %), Infektionen der oberen Atemwege (2 gegenüber 1 %), Herzinsuffizienz (weniger als 1 % gegenüber 2 %) und febrile Neutropenie (1 gegenüber 2 %).4

"Dies ist die dritte Phase-III-Studie in deren Rahmen für Daratumumab eine konstante Verdopplung des progressionsfreien Überlebens im Vergleich mit Standardregimes nachgewiesen werden konnte", erklärte Dr. Catherine Taylor, Haematology Therapeutic Area Lead, Janssen Europe, Middle East and Africa (EMEA). "Die Ergebnisse der ALCYONE-Studie konnten den klinischen Nutzen bei Gaben von Daratumumab für bislang unbehandelte Patienten nachweisen, wenn an ihnen noch keine Transplantation vorgenommen wurde."

Am 21. November 2017 reichte Janssen einen Antrag bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) ein, um die bestehende Marktzulassung für Daratumumab in Kombination mit VMP auf diese Patientenpopulation auszudehnen.5 Im Falle einer Zulassung würde es sich dabei um die erste Indikation für Daratumumab im Frontlinien-Setting handeln.

Am 21. November 2017 reichte Janssen darüber hinaus eine ergänzende Biologics License Application (sBLA) bei der FDA (U.S. Food and Drug Administration) für Daratumumab zur Behandlung dieser Patientenpopulation ein. Janssen bat um eine Priority Review dieser sBLA, die dazu beitragen könnte, die Überprüfung durch die FDA auf sechs Monate zu verkürzen, denn im Rahmen einer Standardüberprüfung ist mit einer Wartezeit von 10 Monaten zu rechnen. Im Falle der Zulassung würde es sich hierbei um die fünfte Indikation für Daratumumab in den Vereinigten Staaten handeln.6

ENDE#

Über die ALCYONE Studie1

Die randomisierte, offene multizentrische Phase-III-ALCYONE (MMY3007) Studie rekrutierte 706 Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom, die für eine Hochdosis-Chemotherapie mit ASCT ungeeignet waren. Das mittlere Alter (Bereich) betrug 71 (40-93) Jahre. 30 waren mindestens 75 Jahre alt und 46 waren männlich.1 Die Patienten wurden randomisiert, um im Rahmen von 9 Zyklen entweder Daratumumab in Kombination mit VMP oder VMP allein verabreicht zu bekommen.1 In dem Daratumumab-VMP Behandlungsarm erhielten die Patienten 16 mg/kg Daratumumab einmal wöchentlich über einen Zeitraum von sechs Wochen (Zyklus 1; 1 Zyklus 42 Tage), gefolgt von Gaben einmal alle drei Wochen (Zyklen 2-9). Im Anschluss an diese 9 Zyklen wurde den Patienten im Daratumumab-VMP-Arm weiterhin 16 mg/kg Daratumumab einmal alle vier Wochen bis zum Fortschreiten der Erkrankung verabreicht.1

Über Daratumumab

Daratumumab ist ein biologisches, gegen CD38 gerichtetes First-in-Class-Oberflächenprotein, das von fast allen Myelomzellen unabhängig vom Krankheitsstadium stark exprimiert wird.7,8,9 Daratumumab ist in der Lage, durch unterschiedliche immunvermittelte Wirkmechnismen wie komplementabhängige Toxizität (CDC), antikörperabhängige zellvermittelte Toxizität (ADCC) und antikörperabhängige zelluläre Phagozytose (ADCP) sowie durch Apoptose im Rahmen mehrerer Schritte im Innern der Zellen deren Absterben herbeizuführen.3 Eine Untergruppe der myeloiden Suppressorzellen (MDSCs, myeloid derived suppressor cells), CD38+ regulatorischen T-Zellen (Tregs) und CD38+ B-Zellen (Bregs), konnten durch Daratumumab reduziert werden.3 Daratumumab wird im Rahmen eines umfassenden klinischen Entwicklungsprogramms unter unterschiedlichen Behandlungsumgebungen (Frontlinie/rezidiviert) bei multiplem Myelom untersucht.10-18 Weitere Studien laufen bereits oder sind geplant, um das Potenzial von Daratumumab im Rahmen der Behandlung eines soliden Tumors und bei anderen malignen oder prämalignen Erkrankungen, bei denen CD38 exprimiert wird, wie etwa bei schwelendem Myelom, zu untersuchen.19-22 Weitere Informationen finden Sie unter www.clinicaltrials.gov.

Weitere Informationen zu Daratumumab entnehmen Sie bitte der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Summary of Product Characteristics) unter http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004077/WC500207296.pdf.

Im August 2012 trafen Janssen Biotech, Inc. und Genmab A/S eine weltweite Vereinbarung, die gewährleistete, dass Janssen eine exklusive Lizenz für die Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung von Dratumumab gewährt wird.23

Über das Multiple Myelom

Multiples Myelom (MM) ist eine unheilbare Blutkrebserkrankung, die im Knochenmark beginnt und durch die übermäßige Vermehrung von Plasmazellen charakterisiert ist.24 Mit etwa 39.000 neuen Fällen im Jahr 2012 ist MM die zweithäufigste Form von Blutkrebs.25 MM tritt in den meisten Fällen im Alter von etwa 65 Jahren auf, und Männer erkranken häufiger daran als Frauen.26 Die aktuellen Fünf-Jahres-Überlebensraten für 2000 bis 2007 belegen, dass bis zu 50 der neu diagnostizierten Patienten diese Überlebensrate nicht erreichen.27 Nahezu 29 der Patienten mit MM sterben innerhalb eines Jahres nach der Diagnose.28

Obwohl eine Behandlung zur Remission führen kann, werden die Patienten leider nicht vollständig genesen, da es zurzeit keine Heilung gibt.29 Während einige Personen mit MM keinerlei Symptome aufweisen, wird bei den meisten Patienten die Erkrankung aufgrund von Symptomen wie Knochenproblemen, Blutarmut, Hyperkalzämie, Nierenproblemen oder -infektionen diagnostiziert.30 Die Prognosen bei Patienten, die nach Standardtherapien beispielsweise mit PI und immunmodulatoren Mitteln einen Rückfall erleiden, stehen schlecht, und es gibt nur wenige Behandlungsoptionen.31

Über die Janssen Pharmaceutical Companies

Bei Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson arbeiten wir daran, eine Welt ohne Krankheit zu schaffen. Das Leben von Patienten zu verbessern, indem wir neue und bessere Wege finden, Krankheiten zu verhindern, zu unterbrechen, zu behandeln und zu heilen, inspiriert uns. Wir bringen die besten Köpfe zusammen und verfolgen die vielversprechendsten wissenschaftlichen Ansätze. Wir sind Janssen. Wir arbeiten auf der ganzen Welt zum Wohle aller, die auf ihr leben. Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea. Folgen Sie uns auf www.twitter.com/janssenEMEA, um die neuesten Nachrichten zu erhalten.

Cilag GmbH International, Janssen Biotech, Inc., Janssen Oncology, Inc. und Janssen-Cilag International NV gehören zu den Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson.

Warnung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 zum möglichen Nutzen von Daratumumab und in Bezug auf Erwartungen mit Blick auf seine weitere Entwicklung. Der Leser wird aufgefordert, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf derzeitigen Erwartungen im Hinblick auf künftige Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, dann könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen-Cilag International NV, anderen Janssen Pharmaceutical Companies und/oder Johnson Johnson abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: der Entwicklung neuer Produkte innewohnende Herausforderungen und Unwägbarkeiten, einschließlich der Unsicherheit des klinischen Erfolgs und der Beschaffung behördlicher Zulassungen; die Unsicherheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Herstellung; der Wettbewerb, darunter von Mitbewerbern erlangte technische Fortschritte, neue Produkte und Patente; die Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder Regulierungsmaßnahmen führen; Änderungen im Verhalten der Käufer von Gesundheitspflegeprodukten und -serviceleistungen; Änderungen anwendbarer Gesetze und Vorschriften, darunter Reformen des Gesundheitswesens weltweit, sowie Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitergehende Aufzählung und Beschreibung dieser Risiken, Unwägbarkeiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson Johnson auf Formblatt 10-K für das am 1. Januar 2017 beendete Geschäftsjahr, einschließlich der Faktoren unter "Item 1A. Risk Factors", im jüngst eingereichten Quartalsbericht auf Formular 10-Q, einschließlich der Darlegungen unter der Überschrift "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements", und in den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Die eingereichten Unterlagen sind online unter www.sec.govwww.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson Johnson erhältlich. Weder die Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson Johnson verpflichten sich zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen.

PHEM/DAR/1117/0005

Dezember 2017

