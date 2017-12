Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird sich nach Einschätzung der Allianz im nächsten Jahr verstärken. Chefvolkswirt Michael Heise rechnet damit, dass das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im laufenden Jahr um 2,3 Prozent steigen wird und 2018 um 2,4 Prozent. "Angesichts außergewöhnlich guter Unternehmensumfragen, deutlich steigender Auftragseingänge in der Industrie und hoher Beschäftigungszuwächse sind die Aussichten für eine Fortsetzung des kräftigen Aufschwungs 2018 trotz aller politischen Unsicherheiten günstig", schreibt Heise in einer Mitteilung.

Heise erwartet, dass der private Konsum im nächsten Jahr nicht mehr ganz so stark wie in diesem, aber immer noch kräftig steigen wird. In der Bauwirtschaft dürfte die Hochkonjunktur anhalten, und für die Ausrüstungsinvestitionen prognostiziert Heise für 2017 und 2018 Anstiege von 4,5 und "rund 6" Prozent.

Nach seiner Aussage mehren sich die Hinweise, dass sich die Weltwirtschaft in einer recht starken, viele Länder umfassenden zyklischen Aufwärtsentwicklung befindet. "Dazu trägt das Comeback des Welthandels bei, der nach zwei enttäuschenden Jahren nun wieder deutlich wächst", schreibt der Allianz-Chefvolkswirt. Zudem belebe sich die Kreditnachfrage.

Für den Euroraum erwartet Heise Wachstumsrate von 2,4 und 2,2 Prozent.

