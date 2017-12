Düsseldorf - Die Inflation ist in Großbritannien im November auf 3,1% gg. Vj. gestiegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Damit liege die Inflationsrate um mehr als einen Prozentpunkt oberhalb des Inflationsziels der Notenbank. Der Chef der Bank of England (BoE), Mark Carney, sei somit zum ersten Mal in seiner Amtszeit gezwungen, eine offizielle Note an das Finanzministerium bezüglich eines zu starken Inflationsanstiegs zu verfassen. Vor dem Hintergrund der Unsicherheit im Zusammenhang mit dem "Brexit-Prozess" dürfte sich jedoch hieraus keine grundsätzliche Anpassung des geldpolitischen Kurses der BoE ergeben.

