Bonn - Die US-Inflationsrate war nach ihrem Hurrikan-bedingten, kräftigen Anstieg im September im Oktober wieder auf 2,0% gesunken, so die Analysten von Postbank Research. Für November würden sie aber mit einer erneuten Gegenbewegung rechnen, wofür im Wesentlichen zwei Faktoren sprechen würden. Zum einen sollten die Kernverbraucherpreise ihren kontinuierlichen Anstieg mit einem Plus von 0,2% gegenüber dem Vormonat fortgesetzt haben. Zum anderen sei der Ölpreis zwischenzeitlich deutlich gestiegen, so dass die Analysten den gesamten Verbraucherpreisen einen kräftigeren Zuwachs um 0,4% im Vormonatsvergleich zutrauen würden. Die Kerninflationsrate sollte damit weiter bei 1,8% liegen, während sie für die allgemeine Teuerungsrate einen Anstieg auf 2,2% erwarten würden.

