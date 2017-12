Die Handelsgruppe Metro (ISIN: DE000BFB0019) berichtete am Mittwoch über ihr erstes Geschäftsjahr als fokussierter Großhandels- und Lebensmittelspezialist. Der Konzern will für das Geschäftsjahr 2016/17 eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro ausbezahlen. Die "alte Metro" hatte zuletzt 1 Euro Dividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Kursniveau von 17,78 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,94 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 16. Februar 2018 ...

