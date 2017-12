Neu-Ulm/Heidenheim, 13. Dezember 2017. Mit Unterstützung des Neu-Ulmer Systemhauses SIG IT mit IQ mbH erneuert der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim 1846 derzeit seine komplette IT-Infrastruktur. "Durch den sportlichen Erfolg sind wir in den vergangenen Jahren in allen Bereichen gewachsen, sowohl beim Personal als auch ganz allgemein bei den Anforderungen an unsere IT", erklärt Petra Saretz, Bereichsleiterin Organisation beim 1. FC Heidenheim, die Gründe für die Entscheidung. Mit SIG arbeitet der Verein schon seit 2012 zusammen. Aufgrund der positiven Erfahrungen erhielt der Neu-Ulmer IT-Dienstleister auch dieses Mal wieder den Zuschlag. "Die Mitarbeiter der SIG haben sich sehr schnell auf unsere speziellen Anforderungen eingestellt und verstanden, was wir benötigen. Und sie sind für uns auch mal außerhalb der üblichen Zeiten erreichbar ", erzählt Petra Saretz. Statt des bisherigen Einzelservers werden künftig zwei virtualisierte und gespiegelte Server sowie Storage-Systeme mit deutlich höherer Kapazität aufgebaut und damit die Ausfallsicherheit deutlich erhöht. Neben zusätzlichen Absicherungen gegen Angriffe von außen wird ein weiterer separater Backup-Server räumlich getrennt von der IT installiert. Sollte es zu einem Ausfall kommen, kann hier in wenigen Minuten der Hauptbetrieb wiederhergestellt werden. Zusätzlich wird das Backup in das Rechenzentrum der SIG gespiegelt. Dort kann der Betrieb aller wichtigen Systeme im Notfall über einen der SIG weitergeführt werden. Neben der IT ist SIG auch für die Netze in und um die Voith-Arena zuständig. Auch hier soll die Zusammenarbeit ausgebaut werden. "Auf unserer Liste stehen der Aufbau eines flächendeckenden WLANs sowie eine bessere Mobilfunkabdeckung auch im Außenbereich. Beides wollen wir eher kurz- als mittelfristig angehen", so Petra Saretz. Der 1. FC Heidenheim 1846, der bereits in der vierten Saison in der 2. Fußball-Bundesliga spielt, beschäftigt inzwischen insgesamt rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch netzwerktechnisch hat der Fußballverein ausgesprochen hohe Anforderungen. Während eines Heimspiels steigt beispielsweise die Netzlast abrupt an, wenn sich allein im Sparkassen Business Club etwa 2.000 Besucher tummeln und das dortige WLAN nutzen. Daneben sind getrennte Netze für die Presse, für die Zutrittskontrolle oder die Kameraüberwachung installiert und eingerichtet - Absicherung inklusive. Denn die Daten und Informationen, die dort übertragen werden, sind teilweise hochsensibel. Als breit aufgestellter IT-Dienstleister sorgt SIG auch in diesen Bereichen für die Datensicherheit und den Datenschutz. So hat sich das Unternehmen im Laufe der letzten Jahre zum festen Partner für alle Fragen rund um die IT und die Telekommunikation entwickelt. Weitere Informationen: [s.i.g.] mbH - IT mit IQ system informations GmbH Susanne Fetzer, Marketing Zeppelinstraße 5/2 - 89231 Neu-Ulm Tel.: +49 (0) 731 935 96-0 Fax: +49 (0) 731 935 96-29 E-Mail: susanne.fetzer@sig-ulm.de www.sig-ulm.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH Uwe Pagel Magirusstr. 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 (0) 731 96287-29 Fax: +49 (0) 731 96287-97 E-Mail: upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.de Über [s.i.g.] IT mit IQ [s.i.g.] IT mit IQ steht für ein umfassendes Portfolio aus Hardware, Software und Services, mit dem das IT-Systemhaus seine Kunden lokal wie global in allen Fragen von Storage, Backup, Network-Security, IT-Infrastruktur, Industrial-IT, Unified Communication & Collaboration (UCC) oder Datenschutz unterstützt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Neu-Ulm und einer Niederlassung in Erfurt wurde 1997 gegründet und erzielte 2014 mit mehr als 90 Mitarbeitern rund 32 Millionen Euro Umsatz. Die Unternehmensidee "Play Business Safe" steht für Kompetenz, Vertrauen, Verlässlichkeit und Sicherheit. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen genauso wie Global Player, die Öffentliche Verwaltung oder der Gesundheitssektor. Dies ist eine Presseinformation der [s.i.g.] mbH - IT mit IQ system informations GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

December 13, 2017 05:12 ET (10:12 GMT)