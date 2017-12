Unterföhring (ots) - Starke Quote für Frank Rosin: "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf" punktete am Dienstagabend mit sehr guten 6,5 Prozent Marktanteil bei kabel eins. Im Anschluss erzielte auch das "K1 Magazin" gute 6,4 Prozent Marktanteil. Der Tagesmarktanteil von kabel eins lag ebenfalls bei guten 5,5 Prozent (alle Angaben: Z. 14-49 J.).



