Meyerlustenberger Lachenal schafft erste Tech-First-Strategie für

M&A



Meyerlustenberger Lachenal (MLL), eine führende Anwaltskanzlei in

der Schweiz, hat heute mit dem Verkauf von automatisierten

Rechtsdokumenten auf PartnerVine begonnen. MLL ist die erste Kanzlei

weltweit, die automatisierte Fusionsverträge der Öffentlichkeit

verkauft. M&A und die gruppeninterne Umstrukturierung nach dem

Closing sind wichtige gesellschaftsrechtliche Tätigkeiten von

Anwaltskanzleien weltweit. MLL revolutioniert dieses traditionelle

Dienstleistungsmodell, indem Unternehmensjuristen dabei unterstützt

werden, konzerninterne Umstrukturierungen und Fusionen selbst

durchzuführen.



"MLL legt einen Schritt zu mit unserer Tech-First-Strategie. Wir



"MLL legt einen Schritt zu mit unserer Tech-First-Strategie. Wir

beginnen mit gruppeninternen Fusionen, bei denen unsere

automatisierten Dokumente die Unternehmensjuristen unterstützen, eine

Fusion durchzuführen. Wenn diese Juristen eine individuelle Beratung

benötigen, sind unsere Dienstleistungen perfekt auf unsere

automatisierten Dokumente abgestimmt. Das ist der beste Weg, um die

Vorteile von Tech mit unserem umfassenden juristischen Fachwissen zu

verbinden", erklärte Alexander Vogel, Leiter der Abteilung Corporate

Finance bei MLL in Zürich.



"MLL ist mit diesem Angebot weltweit führend unter den

Anwaltskanzleien. M&A und die Post-Closing Integrationsarbeit sind

ein bedeutender Umsatztreiber für Anwaltskanzleien auf der ganzen

Welt. Bisher haben Anwaltskanzleien nur dann Tech für M&A und

konzerninterne Umstrukturierungen nach dem Closing genutzt, wenn sie

ihre Margen nicht gefährdeten. MLL sagt, konzerninterne Fusionen

seien nichts Spezielles und gibt dem Unternehmensjuristen die

Werkzeuge, die er braucht, um mehr Integrationsarbeit nach dem

Closing zu leisten, wie zum Beispiel für gruppeninterne Fusionen

selbst. Da der Unternehmensjurist bei Bedarf auf die Expertise von

MLL zurückgreifen kann, ist dies ein absolut überzeugendes Angebot,

das die Welt noch nie zuvor gesehen hat", sagt Jordan Urstadt, CEO

von PartnerVine.



MLL startet sein Angebot mit einer Reihe von konzerninternen

Umstrukturierungsdokumenten und strebt an, sein Angebot auf eine

vollständige Palette von Dokumenten auszudehnen, die von

Standardformularen über M&A- oder Finanzdokumente bis hin zu

IKT-Verträgen reicht. Als eine weitere Premiere verkauft MLL

automatisierte Dokumente auf PartnerVine in deutscher und englischer

Sprache. Französisch wird in Kürze folgen. Dazu kommt, dass es keine

Einschränkungen darüber gibt, wer die Dokumente von MLL erwerben

darf. Wenn ein Käufer eines automatisierten Rechtsdokuments eine

Rechtsberatung von MLL wünscht, müsste eine

Interessenkonfliktsprüfung durchgeführt werden.



MLL bringt diese Dokumente in einer Beta-Version auf den Markt, um

frühen Anwendern die Möglichkeit zum Feedback zu geben, die Community

aufzubauen und das Angebot zu verbessern.



Weitere Informationen zu PartnerVine finden Sie unter

http://www.partnervine.com.



