IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One Capital Inc. meldet Update zu hypothekarischen Blockchain-Investments: Finzat LLC

Block One Capital Inc. meldet Update zu hypothekarischen Blockchain-Investments: Finzat LLC

DIESE NEUE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE WEITERGABE AN DIE U.S.-NACHRICHTENAGENTUR UND DIE VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 13. Dezember 2017 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK, Frankfurt: ES3) (das Unternehmen oder Block One), freut sich, ein Update bezüglich der Pressemeldung vom 6. Dezember 2017 bekannt geben zu können und erklärt hiermit, eine verbindliche Vereinbarung (die Vereinbarung) für den Erwerb von 40 % des Eigenkapitals des in New York ansässigen Finzat LLC (Finzat), ein Privatunternehmen, das sich mit der Entwicklung eines Blockchain-Systems für die Optimierung und Digitalisierung der Abwicklung der US-amerikanischen privaten Baufinanzierungen beschäftigt, getroffen zu haben. Die Vorteile schließen eine bessere Einhaltung der Vorschriften und eine einfachere, revisionssichere, fehlertolerante und insgesamt effiziente Abwicklung ein.

Der US-amerikanische Markt für private Baufinanzierungen steht vielen Herausforderungen gegenüber, dazu gehört ebenfalls die Erfordernis einer Technologie auf dem neuesten Stand der Technik, für die Gewährleistung einer besseren Effizienz, die Reduzierung der Gesamtkosten, einen optimierten Arbeitsablauf und eine vereinfachte Abwicklung der Kreditvergabe und Dienstleistungserbringung. Weitere Problematiken betreffen die Experten des Hypothekenmarkts in Bezug auf die Identitätswahrung ihrer Kunden und den Sekundärmarkthandel. Finzat beabsichtigt, mit einem oder mehreren staatlich geförderten, in verschiedenen Regionen der Vereinigten Staaten ansässigen Bauunternehmen (GSE) ein Hypotheken-Sicherheitsverwaltungssystem zu entwickeln. Diese Partnerschaften werden eine überzeugende Legitimation für die in 2018 erwartete ICO-Emission sein.

Das Produkt von Finzat ist eine optimierte, digitalisierte Hypothekenabwicklung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der gesetzlichen Anforderungen der USA, mit den GSE-Verfahren und Protokollen und wird SAFE sein: Simpel, Auditfähig, Fehlertolerant und Effizient. Die Anfangsphase sieht die Erfassung und Verarbeitung der Sicherheits- und Compliance-Daten dieser Dokumente unter Einsatz der Blockchain-Technologie vor, gefolgt von einem eventuell breiteren Spektrum an Hypothekenpapieren und -vorgängen. Finzat wird aktuelle Fortschritte in der digitalen Abwicklung von Hypotheken mit der neuesten Blockchain-Technologie verbinden, um eine geschützte End-to-End-Lösung anbieten zu können.

Dies ist ein besonders günstiger Zeitpunkt für Finzat, da die Kreditinstitute derzeit Patente für Blockchain-Anwendungen für die Abwicklung, Dateiübertragung und Nachverfolgung in Blockchain anmelden. Der Finanzsektor hinkt anderen Branchen in der Blockchain-Technologie hinterher und bedeutende Hypothekenmarktteilnehmer streben nach einer größeren Standardisierung seitens der GSEs. Der Hypothekenmarkt tendiert in Richtung massenkompatible papierlose Transaktionsprozesse, da Blockchain- und Intelligente Verträge (Smart contracts) in den Bank- und Finanzmärkten zum konventionellen Instrument werden.

Nähere Informationen über Block One Capital Inc. erhalten Sie unter: www.blockonecap.com.

FÜR DAS BOARD:

David Berg Chief Executive Officer & Director

DIE TSX VENTURE EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und seines wirtschaftlichen Umfelds basieren. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die schwer zu beeinflussen bzw. vorauszusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, haben den Sachverhalt der Qualifizierungstransaktion in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Nähere Informationen erhalten Sie über: Block One Capital Inc.

Büro: 604-908-3095; E-Mail: info@blockonecap.com

BLOCK ONE CAPITAL INC. 1000-925 West Georgia Street

Vancouver, Britisch-Kolumbien, Kanada V6C 3L2

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41797 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41797&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09367 W1077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA09367W1077

AXC0154 2017-12-13/12:02