Der Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und die 13 weiteren Angeklagten ist öffentlich, interessierte Zuschauer brauchen aber eine Platzkarte. Wer also die Hauptverhandlung im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts live mitverfolgen will, muss sich bis 12.00 Uhr per E-Mail unter besucher.buwog@justiz.gv.at ...

Den vollständigen Artikel lesen ...