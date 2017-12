Paris - Franz Weis, Portfoliomanager Emerging Markets bei der internationalen Fondsgesellschaft Comgest, ist der Ansicht, dass starkes Unternehmens- und Verbrauchervertrauen auf ein potenziell solides Wirtschaftswachstum in Europa im Jahr 2018 hindeuten: Der enorme Handelsbilanzüberschuss von 4,5 Prozent des BIP - doppelt so hoch wie in den Jahrzehnten zuvor - zeigt, dass Europa in den letzten fünf Jahren erhebliche Einsparmaßnahmen unternommen hat.

