Es ist nie zu spät, Träume wahr werden zu lassen und ein großes Abenteuer zu wagen: Unter dem Titel "Mit 80 Jahren um die Welt" unternehmen sechs ältere Menschen die Reise ihres Lebens. Sie entdecken nicht nur fremde Länder und besuchen exotische Plätze, Folge für Folge erfüllt sich für je einen von ihnen auch ein persönlicher Traum. ZDF-Moderator Steven Gätjen begleitet die ungewöhnliche Reisegruppe auf ihrem emotionalen Erlebnistrip rund um den Globus.



Trotz ihres hohen Alters haben die Senioren bislang noch nicht viel von der Welt gesehen. Umso überraschender und ungewohnter werden die Situationen sein, die es bei dieser besonderen Reise zu bewältigen gilt. Aber auch ihre persönlichen Lebensgeschichten, ihr unterschiedlicher Umgang mit den Höhen und Tiefen des Älterwerdens und das Miteinander in der Gruppe sind wichtige und relevante Aspekte auf dieser Reise.



In den Niederlanden sorgte das außergewöhnliche Factual-Entertainment-Format in der ersten Staffel für große Aufmerksamkeit und einen beachtlichen Quotenerfolg - auch bei jungen Zuschauern. Eine zweite Staffel ist dort beauftragt.



Die Ausstrahlung der sechsteiligen Reihe im ZDF ist für Sommer 2018 geplant. Die Redaktion im ZDF haben Thorsten Haas und Nadine Kerstan. Produziert wird die Show von der Talpa Germany GmbH, basierend auf dem Originalformat "De wereld rond met 80-jarigen" der niederländischen Produktionsfirma Talpa Global.



