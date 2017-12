Aarburg (ots) -



Der Fokus von Franke liegt seit jeher auf dem konsequenten Einsatz modernster Technologien für beste Getränkequalität. Jetzt geht Franke einen entscheidenden Schritt weiter und revolutioniert mit ihrer wegweisenden Innovation iQFlow das traditionelle Espresso-Konzept.



Für perfekte Getränke müssen bei bisherigen professionellen Systemen Kaffeemenge, Mahlgrad und Extraktionszeit konstant sein. Um das zu garantieren, sind oft Nachjustierungen beim Mahlgrad nötig. Franke stellt dieses Paradigma mit iQFlow auf den Kopf und kontrolliert in Echtzeit die Extraktionszeit und somit direkt das Geschmacksprofil. Die Vorteile der intelligenten Extraktion überzeugen gleich mehrfach:



Vorteil 1: Mit iQFlow definiert der Profi für jedes einzelne Produkt sein gewünschtes Geschmacksprofil ganz einfach anhand der Auslaufzeit.



Vorteil 2: Mit iQFlow werden unter konstantem Druck über die ganze Extraktionszeit mehr Aromastoffe extrahiert als bei bisherigen Systemen, sodass Geschmacksprofile noch individueller variiert werden können.



Vorteil 3: Jedes Geschmacksprofil wird in Echtzeit sichergestellt.



Vorteil 4: Das mühsame Korrigieren der Mahlwerkeinstellungen entfällt.



Vorteil 5: Dank iQFlow bleibt die einmal eingestellte Premium-In-Cup-Qualität absolut konstant. Tag für Tag. Tasse für Tasse.



Baristas und Kaffeehausbetreiber werden dank iQFlow spürbar entlastet. Mit der Möglichkeit, über die gewünschte Extraktionszeit das Geschmacksprofil für jedes einzelne Getränk exakt einzustellen, können Sie dauerhaft eine einwandfreie Konstanz sicherstellen und Ihre Kaffeequalität erst noch optimieren. Dank iQFlow setzt Franke somit nicht nur neue Massstäbe bei der Extraktion, sondern auch bei der feineren Einstellung des Geschmacksprofils.



Über Franke Kaffeemaschinen AG



Franke Kaffeemaschinen AG ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für professionelle Kaffeezubereitung. Die Produktpalette umfasst Vollautomaten, Halbautomaten, Siebträger, Kapselgeräte sowie Spezialbrüher. Unsere Leidenschaft für beste Kaffeequalität motiviert uns, das Kundenerlebnis mit bedeutsamen Innovationen immer wieder auf ein neues Niveau zu heben. Erfahren Sie mehr auf www.franke.com



