Stuttgart / New York City (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das angesehene US-Magazin "Time" hat car2go auf Platz fünf der besten Apps des Jahres gewählt. car2go sei "perfekt für Stadtbewohner, die gelegentlich ein Auto benötigen", heißt es in der Begründung der Redaktion. Diese hat für das Ranking das ganze Jahr über Apps getestet, die entweder neu auf den Markt gekommen sind oder bei denen umfangreiche Updates durchgeführt wurden.



Die App des Pioniers und Marktführers im flexiblen Carsharing car2go gibt es seit 2008. Im Jahr 2017 gab es zahlreiche Neuerungen: So wurden etwa mit den car2go packages günstige Stundenpakete für längere Mieten eingeführt. Die car2go App wird täglich insgesamt rund 3.000 Mal heruntergeladen. car2go zählt an 26 Standorten auf drei Kontinenten derzeit rund 2,9 Millionen Kunden.



car2go Geschäftsführer Olivier Reppert freut sich über die Auszeichnung von einem der renommiertesten US-Nachrichtenmagazine: "Die Auszeichnung des Time Magazine bestätigt uns in unserem Weg, auch weiterhin die beste Carsharing-App anzubieten. Die Herausforderung dabei ist, dass die App trotz immer mehr Features intuitiv zu bedienen, sicher und zuverlässig sein muss. Neben der App als Schnittstelle zum Kunden zeichnen car2go ein besonders schneller Mietprozess und tolle Fahrzeuge aus."



Im Apple App Store und Google Play Store werden jeweils mehr als zwei Millionen Apps zum Download angeboten. Das Time Magazine erscheint vierteljährlich und hat eine Auflage von mehreren Millionen Exemplaren. Weitere Informationen zu den Top 10 Apps des Jahres des Time Magazine: http://time.com/5037753/top-10-apps-2017/



OTS: car2go Group GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115255 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115255.rss2



Pressekontakt: car2go, media_car2go@daimler.com, Telefon: +49 711 17 33966