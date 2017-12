DAX-Inline-Optionsschein mit 58%-Chance in drei Monaten

Der DAX-Index (ISIN: DE0008469008) notierte in den vergangenen drei Monaten zumeist innerhalb einer Bandbreite von 12.500 bis 13.500 Punkten. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die Kursschwankungen des DAX-Index in den nächsten drei Monaten zwar wieder erhöhen werden, aber die Marken von 12.000 und 14.000 Punkten nicht unter- bzw. überschritten werden, könnte die Veranlagung in Inline-Optionsscheine interessant sein.

Inline-Optionsscheine zählen zu den "exotischen Optionsscheinen". Wenn der Kurs des Basiswertes - im konkreten Fall des DAX-Index - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 12.000/14.000 Punkten

Der HVB-Inline-Optionsschein auf den DAX-Index mit der unteren KO-Barriere bei 12.000 Punkten, der obere KO-Barriere bei 14.000 Punkten, Bewertungstag 15.3.18, ISIN: DE000HW4MLC4, wurde beim DAX-Stand von 13.164 Punkten mit 6,25 - 6,33 Euro gehandelt.

Wenn der DAX-Index bis zum Bewertungstag des Scheines keine der beiden KO-Barrieren berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am 22.3.17 mit 10 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieser Schein in drei Monaten die Chance auf einen Ertrag von 58 Prozent, wenn der DAX-Index weder um 8,84 Prozent fällt noch um knappe 6,35 Prozent zulegt.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 11.500/14.500 Punkten

Mit einem Inline-Optionsschein mit höheren Bandbreiten lässt sich das Risiko der Barriereberührung naturgemäß reduzieren. Dennoch können Anleger mit solchen Scheinen zu durchaus interessanten Renditen gelangen.

Der SG-Inline-Optionsschein auf den DAX-Index mit unterem KO-Level bei 11.500 Punkten, dem oberem KO-Level bei 14.500 Punkten, Bewertungstag 16.3.18, ISIN: DE000SC54770, wurde beim DAX-Stand von 13.164 Punkten mit 9,18 - 9,23 Euro gehandelt.

Dieser Schein wird in drei Monaten einen Ertrag von 7,75 Prozent abwerfen, wenn der DAX-Index bis zum Bewertungstag des Scheines niemals um 13 Prozent fällt oder um 10 Prozent ansteigt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX-Index oder von Hebelprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de