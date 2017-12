FRANKFURT (dpa-AFX) - Der extreme Kursanstieg der Digitalwährung Bitcoin ruft immer mehr warnende Stimmen auf den Plan. Am Mittwoch äußerte sich Mehmet Simsek, Vizeministerpräsident der Türkei, über den Mitteilungsdienst Twitter. Der Bitcoin sei "die größte Blase in der Finanzgeschichte", äußerte der Ökonom und ehemalige Banker. "Man sollte sich von dieser Spekulation fernhalten. So wie der Preis des Bitcoin plötzlich stark steigt, kann er auch abstürzen."

Simsek bezog sich auf seiner Twitterseite auf eine Grafik des Investmenthauses "Convoy Investments". Darauf sind die Kursanstiege historischer Finanzblasen abgebildet. Demnach hat der Bitcoin die niederländische Tulpenblase, mit der sein extremer Kursanstieg oft verglichen wird, mittlerweile überholt. Die New-Economy-Blase, die Anfang des Jahrtausends platzte, liegt in dieser Grafik weit abgeschlagen./bgf/tos/jha/

