FRANKFURT (Dow Jones)--Der von Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) geplante Stahlgipfel am nächsten Montag wird ohne die Arbeitnehmervertreter der Branche stattfinden. IG Metall und die eingeladenen Betriebsräte sagten ihre Teilnahme an dem Treffen ab.

Zur Begründung nannte IG-Metall-Bezirksleiter Knut Giesler die aktuelle Untätigkeit der konservativen Landesregierung angesichts der geplanten Stellenstreichungen im Revier bei Siemens, Thyssenkrupp, General Electric und Goodrich Control Systems. In Nordrhein-Westfalen drohe an mehreren Stellen ein Ausverkauf von industrieller Wertschöpfung. Die Landesregierung schweige wahlweise oder spreche von Unternehmensentscheidungen, "in die sich Politik nicht einzumischen habe und könne", kritisierte Giesler.

Deshalb sehe man derzeit keine Grundlage für eine verbindliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium NRW. Dies habe die IG Metall heute Wirtschaftsminister Pinkwart in einem Brief mitgeteilt und die Teilnahme am Stahlgipfel abgesagt. Um mit dem Wirtschaftsministerium wieder an einen Tisch zu kommen, müsse zunächst eine Grundlage für eine vertrauensvolle und verbindliche Zusammenarbeit geschaffen werden.

December 13, 2017

