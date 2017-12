Zürich (ots) - Vorab-Ergebnisse der jährlichen Capgemini-Studie

zeigen, dass der Innovationsdruck die IT-Budgets nach oben treibt



Im kommenden Jahr erhöht voraussichtlich knapp jedes zweite

Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich die

IT-Budgets(48,9 %). Etwa jedes zehnte (10,4 %) sogar um mehr als zehn

Prozent. Kürzen müssen 2018 knapp 15 Prozent (14,6 %) der CIOs, etwa

so viele wie auch im Jahr zuvor (16,1 %). Damit setzt sich der

positive Trend der vergangenen 24 Monate bei den IT-Ausgaben fort,

das zeigt ein Vorab-Ergebnis der jährlich im September und Oktober

von Capgemini durchgeführten IT-Trends-Studie. In diesem Jahr nahmen

121 IT-Verantwortliche von Grossunternehmen in der Schweiz,

Deutschland und Österreich teil.



Hoher Innovationsdruck treibt IT-Budgets internationaler Player in

die Höhe



Aus der Teilnehmergruppe, die zu den 500 grössten Unternehmen im

deutschsprachigen Raum zählen, rechnen 2018 auffallend viele mit

höheren IT-Budgets. Für 2019 schätzen diese IT-Verantwortlichen die

Lage noch positiver ein: Rund ein Drittel (34,4 %) geht von einem

Budget-Zuwachs im einstelligen Bereich aus und ein weiteres Viertel

(25 %) erwartet sogar einen Anstieg von mehr als zehn Prozent.

"International agierende Unternehmen stehen zunehmend im Wettbewerb

mit branchenfremden Technologieunternehmen. Diese setzen in vielen

digitalen Bereichen wie beispielsweise beim Kundenservice neue

Massstäbe. Um den Anschluss an die Weltspitze nicht zu verpassen und

ihre Position im Wettbewerb zu behaupten, müssen Konzerne jetzt

schnell Ergebnisse erzielen und damit auch in ihre Technologie

investieren", erklärt Deepankar Khiwani, Executive Vice President bei

Capgemini in der Schweiz die Ergebnisse.



Industrie erhöht IT-Budgets stärker als Finanzbranche



Ihren bereits vor drei Jahren eingeschlagenen Investitionskurs

setzen Finanzdienstleister jetzt auf etwas moderaterem Niveau fort,

während die IT-Budgets in der Automobilbranche stark steigen. Andere

Unternehmen aus der Fertigungsindustrie verzeichnen prozentual die

höchsten Budget-Zuwächse: 2018 und 2019 rechnen jeweils mehr als 80

Prozent der befragten CIOs mit höheren Investitionen. "In der

Industrie insgesamt geht es jetzt vor allem um die Entwicklung neuer

innovativer Produkte und Services als Ergebnis der Digitalisierung

sowie um die Erhöhung der Endkundenzufriedenheit. Darüber hinaus

wollen die Automobilhersteller Agilität und Flexibilität weiter

ausbauen, während die anderen Fertigungsindustrien die operative

Effizienz angehen. Für beide scheint jetzt klar zu sein, wohin die

Reise geht und welche Innovationen zur Marktreife gebracht werden

sollen", so Khiwani.



Umsetzung von Innovationsprojekten richtet sich stark nach dem

Geldgeber



Nach Meinung der CIOs und IT-Verantwortlichen finanziert die

IT-Seite mit zwei Dritteln (66,7 %) den Löwenanteil der

Innovationprojekte im Unternehmen. Die Fachseite gibt lediglich das

Geld für rund ein Drittel der Vorhaben. Die Situation ist von Branche

zu Branche allerdings sehr unterschiedlich: Während in der

Automobilbranche rund 54 Prozent der Projekte von der Fachseite

bezahlt werden, sind es bei anderen Unternehmen aus der

Fertigungsindustrie lediglich rund 26 Prozent.



In der Regel hat der Hauptgeldgeber grossen Einfluss auf die

Umsetzung der Innovationsprojekte. Die Einstellung "wer zahlt,

bestimmt" ist bei Versicherungen, bei Banken und Finanzdienstleistern

sowie in der Automobilbranche aber stärker ausgeprägt als

beispielsweise bei anderen Unternehmen aus der Fertigungsindustrie.

"Fach- und IT-Abteilung sollten bei Innovationsprojekten immer eng

kooperieren, zumal technologische Aspekte mit zunehmender

Digitalisierung dabei eine immer grössere Rolle spielen", erklärt

Deepankar Khiwani. Von einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit sind

die meisten Unternehmen allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Nur

knapp ein Viertel der befragten CIOs gab an, immer gleichberechtigt

mit der Fachabteilung zusammenzuarbeiten, unabhängig davon, wer das

Projekt finanziert.



