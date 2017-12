Nach Jahren der Geldflut hat die Europäische Zentralbank einen ersten kleinen Schritt hin zu steigenden Zinsen gewagt. Analysten mahnen vor der Ratssitzung am Donnerstag, die EZB auf ihrem neuen Kurs nicht zu unterschätzen.

EZB gleich ultralockere Geldpolitik - mit der Europäischen Zentralbank verbinden die meisten Niedrigstzinsen und eine gigantische Geldschwemme. Seit Jahren fluten die Währungshüter die Märkte mit billigem Geld um nach Euro- und Staatsschuldenkrise die Wirtschaft im Euro-Raum anzukurbeln.

Dabei gingen die Zentralbanker unter ihrem Präsidenten Mario Draghi alles andere als zimperlich vor. Erst verabreichte man den klammen Banken eine gewaltige Liquiditätsspritze, Draghi sprach 2012 von einer "dicken Bertha". Dann, 2014, wurde aus dem Einlagenzins für Banken ein Strafzins. Im März 2016 drückte man schließlich den Leitzins nach anderthalb Jahren von 0,05 Prozent noch tiefer auf das Rekordniedrigniveau von null Prozent.

Schon ein Jahr zuvor begann die EZB im Monatsrhythmus, Staats- und später auch Unternehmensanleihen im zweistelligen Milliardenwert zu erwerben. Das Kaufprogramm wurde jüngst verlängert und hat ein Gesamtvolumen von 2,4 Billionen Euro.

Über diesen Anreiz sollen Geschäftsbanken das billig beschaffbare Geld vermehrt an Unternehmen verleihen und auf diese Weise Konjunktur und Inflation anzukurbeln - das in den Statuten festgelegte Ziel der EZB. Die Währungshüter peilen eine Teuerungsrate von knapp unter zwei Prozent an. Bei dieser sehen sie ein stabiles Preisniveau, in dem die wirtschaftliche Entwicklung am nachhaltigsten gedeihen kann.

Freilich kann man darüber streiten, ob diese Strategie der Stimuli die richtige ist. Gerade in Deutschland sieht man die ultralockere Geldpolitik kritisch. Ökonomen diskutieren lebhaft. Sparer, Banken und Versicherer klagen über Niedrigzinsen. Der ehemalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble avancierte zwischenzeitlich zum Chefkritiker der EZB.

Die Konjunktur in Europa aber zieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...